Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Артиллерия и камикадзе: Почти 20 раз оккупанты 31 декабря атаковали Никопольщину

Вторник, 31 декабря 2024, 19:57
Артиллерия и камикадзе: Почти 20 раз оккупанты 31 декабря атаковали Никопольщину
Фото Лисака

В течение дня российские оккупанты почти двадцать раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны-камикадзе.

Источник: сообщение начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Дословно: "В течение дня российские войска почти два десятка раз атаковали Никопольский район. Применяли тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе. А еще - сбросили боеприпас с БпЛА. Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах".

Реклама:

Детали: Лысак сообщил, что повреждения получила инфраструктура, АЗС и частное предприятие. Также задело административное здание и две многоэтажки. Погибших и пострадавших нет.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоБайден встретил Трампа на крыльце Белого дома и поделился прощальным селфи
Наблюдательный совет советует Умерову продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок
Дело о захвате Россией Харьковщины в 2024 году: ГБР и СБУ задержали двух генералов и полковника
"Новая почта" будет доставлять посылки военным в прифронтовые регионы за 1 гривну
фотоЭкс-замминистра соцполитики подозревают в безосновательной закупке на 24 млн
"Приднестровье" согласилось получать газ через "Молдовагаз" и говорит, что заплатит
Все новости...
Последние новости
18:03
Поступления долларов в Россию упали до уровня 1990 годов
17:34
Китай активно скупает нефть из Европы на фоне ужесточения санкций против РФ
17:32
Кого ищут и кому больше всего платят украинские работодатели?
17:25
фото, видеоБайден встретил Трампа на крыльце Белого дома и поделился прощальным селфи
17:04
Изменения в театральной категории: объявили номинантов на Шевченковскую премию 2025 года
17:03
В Киев прибыл спикер парламента Литвы
16:48
Руководитель ГП "Леса Украины" и его окружение строит хутор в лесу на Черниговщине – СМИ
16:46
Криптоиндустрия шокирована запуском мемокоина от Трампа
16:33
Перед инаугурацией Трампа Шольц отметил важность связей между Европой и США
16:30
В Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девушку: полиция начала досудебное расследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: