Артиллерия и камикадзе: Почти 20 раз оккупанты 31 декабря атаковали Никопольщину
Вторник, 31 декабря 2024, 19:57
В течение дня российские оккупанты почти двадцать раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны-камикадзе.
Источник: сообщение начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Дословно: "В течение дня российские войска почти два десятка раз атаковали Никопольский район. Применяли тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе. А еще - сбросили боеприпас с БпЛА. Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах".
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Детали: Лысак сообщил, что повреждения получила инфраструктура, АЗС и частное предприятие. Также задело административное здание и две многоэтажки. Погибших и пострадавших нет.