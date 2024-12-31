Артиллерия и камикадзе: Почти 20 раз оккупанты 31 декабря атаковали Никопольщину

В течение дня российские оккупанты почти двадцать раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны-камикадзе.

Источник: сообщение начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Дословно: "В течение дня российские войска почти два десятка раз атаковали Никопольский район. Применяли тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе. А еще - сбросили боеприпас с БпЛА. Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах".

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Детали: Лысак сообщил, что повреждения получила инфраструктура, АЗС и частное предприятие. Также задело административное здание и две многоэтажки. Погибших и пострадавших нет.