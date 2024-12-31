31 декабря на фронте так же горячо, больше всего атак на Покровском направлении – Генштаб

31 декабря на фронте уже произошло 188 боевых столкновений, самой горячей является ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском, Краматорском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Во вторник противник нанес по территории Украины пять ракетных ударов (25 ракет), восемь авиационных ударов (задействовал, в частности, 14 УАБ), использовал для поражения 376 дронов-камикадзе. Осуществил более 2500 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Реклама:

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово. Все атаки противника остановлены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз в районах Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки. Украинские воины отбили атаки оккупантов.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении оккупанты восемь раз пытались продвигаться вперед в районе Белогоровки и Григорьевки, получили отпор. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток составляла 31 боевое столкновение. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Еще не завершились четыре боя.

На Торецком направлении украинские войска отражали 12 атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Идет один бой.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, во вторник украинские воины обезвредили на этом направлении 208 оккупантов, 94 из них – безвозвратно. Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, две антенны управления БпЛА, кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина и один миномет.

На Кураховском направлении враг 20 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявлял в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово, где украинские защитники отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении украинские войска отбили 11 атак противника вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного. Враг сбросил УАБ на Зеленое Поле.

На Ореховском направлении противник трижды пытался продвигаться в сторону Новоандреевки, получил отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники отбили 12 наступательных действий захватчиков. Российская авиация нанесла три удара, применив три управляемые авиационные бомбы по территории РФ. Также враг совершил 298 обстрелов.