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Ташева, которая отказывалась идти в Раду, объяснила, почему передумала

Алена МазуренкоСреда, 4 декабря 2024, 13:02
Ташева, которая отказывалась идти в Раду, объяснила, почему передумала
Тамила Ташева. фото: ее фейсбук-страница

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева все же решила присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса". По ее словам, сейчас нет разделений на власть и оппозицию - "должна быть единая команда".

Источник: Ташева в Facebook, указ президента

Прямая речь Ташевой: "В ближайшее время я перейду работать в Верховную Раду Украины. Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но в конце концов оно принято.

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Я уверена, что сейчас не должно быть этих разделений - власть и оппозиция, должна быть единая команда, которая работает в интересах нашего государства и для победы. Поэтому переход в парламент, не изменит моего отношения к президенту, я всегда буду считать себя частью его команды и буду благодарна за годы работы и то, что благодаря его личной позиции мы смогли многое сделать для Крыма.

Впереди много работы с моими будущими коллегами из "Голоса" (будущими для меня, потому что официально я депутатом еще не стала)".

Детали: Президент Владимир Зеленский 4 декабря подписал указ об увольнении Ташевой с должности постпреда президента в АР Крым.

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Ранее Ташева заявляла, что не пойдет в Верховную Раду, потому что больше нужна на своей должности и называла себя членом политической команды президента.

В то же время ЦИК признала постоянную представительницу президента в Крыму избранной народным депутатом Украины от партии "Голос".

Напомним:

  • Ташева получила место в Верховной Раде вместо умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".
  • Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.

Верховная Рада
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