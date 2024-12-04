Ташева, которая отказывалась идти в Раду, объяснила, почему передумала
Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева все же решила присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса". По ее словам, сейчас нет разделений на власть и оппозицию - "должна быть единая команда".
Источник: Ташева в Facebook, указ президента
Прямая речь Ташевой: "В ближайшее время я перейду работать в Верховную Раду Украины. Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но в конце концов оно принято.
Я уверена, что сейчас не должно быть этих разделений - власть и оппозиция, должна быть единая команда, которая работает в интересах нашего государства и для победы. Поэтому переход в парламент, не изменит моего отношения к президенту, я всегда буду считать себя частью его команды и буду благодарна за годы работы и то, что благодаря его личной позиции мы смогли многое сделать для Крыма.
Впереди много работы с моими будущими коллегами из "Голоса" (будущими для меня, потому что официально я депутатом еще не стала)".
Детали: Президент Владимир Зеленский 4 декабря подписал указ об увольнении Ташевой с должности постпреда президента в АР Крым.
Ранее Ташева заявляла, что не пойдет в Верховную Раду, потому что больше нужна на своей должности и называла себя членом политической команды президента.
В то же время ЦИК признала постоянную представительницу президента в Крыму избранной народным депутатом Украины от партии "Голос".
Напомним:
- Ташева получила место в Верховной Раде вместо умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".
- Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.