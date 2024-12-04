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Законопроект об ответственности за публикацию данных: Рада провалила голосование

Анастасия ПроцСреда, 4 декабря 2024, 13:54
Законопроект об ответственности за публикацию данных: Рада провалила голосование
Иллюстративное фото: Getty Images

Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242, который усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение данных из электронных реестров.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "В целом решение поддержали 213 нардепов. А повторное второе чтение – 229.

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Прямая речь: "Напомню, именно туда хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием. Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? Например, есть наш законопроект №12269, который это исправляет..... и без зашквара".

Детали: Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на слова народного депутата Андрея Осадчука писала, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 декабря пересмотрел законопроект №10242. По словам Осадчука, депутаты решили снизить уровень уголовной ответственности, предложенной в законопроекте. Ранее предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, теперь предлагаются санкции от 2 до 5 лет в период военного положения.

Предыстория:

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  • 2 декабря Медиарух и правозащитные организации Украины призвали народных депутатов Украины не принимать законопроект №10242 об ответственности за публикацию данных из реестров в его нынешней редакции. По их мнению, он создает угрозы для свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей коррупции.
  • Документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности установление ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации из публичных электронных реестров, а также ужесточение наказания во время военного положения за преступления в сфере использования информационно-коммуникационных систем.
  • Законопроект был зарегистрирован в парламенте 9 ноября 2023 года и сейчас готовится к повторному второму чтению.

Верховная Рада
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