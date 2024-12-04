Законопроект об ответственности за публикацию данных: Рада провалила голосование

Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242, который усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение данных из электронных реестров.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "В целом решение поддержали 213 нардепов. А повторное второе чтение – 229.

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Прямая речь: "Напомню, именно туда хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием. Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? Например, есть наш законопроект №12269, который это исправляет..... и без зашквара".

Детали: Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на слова народного депутата Андрея Осадчука писала, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 декабря пересмотрел законопроект №10242. По словам Осадчука, депутаты решили снизить уровень уголовной ответственности, предложенной в законопроекте. Ранее предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, теперь предлагаются санкции от 2 до 5 лет в период военного положения.

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