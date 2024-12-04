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МВД отреагировало на расследование журналистов: Главный сервисный центр "перезагрузят"

Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 20:50
МВД отреагировало на расследование журналистов: Главный сервисный центр перезагрузят
Сервисный центр МВД № 8041. фото МВД

Министерство внутренних дел заявило, что начинает "системную перезагрузку рабочих процессов" в Главном сервисном центре: анонсировано, что ГСЦ получит "новую команду управленцев".

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В частности отмечается, что после выхода журналистского расследования была начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

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В отношении руководства и должностных лиц ТСЦ №8041 в г. Киеве МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.

Дословно: "В то же время в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровизированных процессов предоставления сервисных услуг, которую возглавляет заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. Первоочередная задача - устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. В дальнейшем продолжим курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации".

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Что предшествовало: Расследование Bihus.Info показало, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги.

Тем временем сотрудники крупнейшего СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей.

МВДавто
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