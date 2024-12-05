Украинская делегация во главе с Ермаком провела встречу с советниками Трампа – Reuters
Четверг, 5 декабря 2024, 02:33
Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком провела встречу с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.
Источник: Reuters
Детали: По данным агентства, встреча состоялась в Вашингтоне с участием Майка Уолтца, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности, и Кита Келлога - кандидата на должность специального представителя по вопросам Украины и России.
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Отмечается, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в войне против России.
Предыстория:
- Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил визит Ермака в США на встрече с командой Трампа
- Ранее источники сообщали, что Ермак отбыл в США, где, в частности, планируются переговоры с Китом Келлогом, номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России.