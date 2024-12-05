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Австрийский суд снова отказал в экстрадиции Фирташа в США

Иван ДьяконовЧетверг, 5 декабря 2024, 03:36
Австрийский суд снова отказал в экстрадиции Фирташа в США
Дмитрий Фирташ. Фото: Getty Images

Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии.

Источник: Vienna Online

Детали: По данным издания, Венский региональный суд принял свое решение 7 ноября, но объявил о нем только вечером 4 декабря. Это решение стало результатом длительного судебного процесса по экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за получение прав на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей.

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Издание отмечает, что прокуратура планирует подать апелляцию до 16 декабря.

Предыстория:

  • Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Олигарх Дмитрий Фирташ в 2022 году потерпел очередное поражение в австрийских судах и находится в шаге от экстрадиции в США
  • 16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО от 24 июня 2024 года о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и ряда российских олигархов на 10 лет.
  • 21 ноября правительство Великобритании ввело санкции против Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям.

ФирташАвстриясудэкстрадиция
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