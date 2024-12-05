Австрийский суд снова отказал в экстрадиции Фирташа в США

Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии.

Источник: Vienna Online

Детали: По данным издания, Венский региональный суд принял свое решение 7 ноября, но объявил о нем только вечером 4 декабря. Это решение стало результатом длительного судебного процесса по экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за получение прав на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей.

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Издание отмечает, что прокуратура планирует подать апелляцию до 16 декабря.

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