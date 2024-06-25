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Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов

Ольга ГлущенкоВторник, 25 июня 2024, 06:44
Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

Источник: указ №376/2024

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"".

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Детали: В решении СНБО отмечается, что предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) внесла СБУ.

Также в решении указывают, что санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц.

В списке физических лиц – 390 человек, среди которых Фирташ и Фукс.

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В списке юридических лиц – 366 компаний.

Что предшествовало: В 2021 году Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Темы: санкцииЗеленский
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