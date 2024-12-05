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Перспективы для инвестиций внутри страны

Источники: Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне, встретился с Вэнсом и Волтцом

Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 19:31
Источники: Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне, встретился с Вэнсом и Волтцом
Фото: Getty Images

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел в США ряд встреч с американскими политиками и чиновниками.

Источник: источники Украинской правды

Детали: Собеседники УП рассказали, что в течение последних полутора суток Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне. Ему удалось пообщаться с новоизбранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и будущим советником по нацбезопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

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Также руководитель ОП встретился с будущей руководительницей аппарата Белого дома Трампа Сьюзан Уайлз.

Предыстория:

  • Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в Вашингтоне провела встречи с Волтцом, а также Китом Келлогом - кандидатом на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

СШААндрей ЕрмакТрамп
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