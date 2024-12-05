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Українська делегація на чолі з Єрмаком провела зустріч із радниками Трампа – Reuters

Іван Д'яконовЧетвер, 5 грудня 2024, 02:33
Українська делегація на чолі з Єрмаком провела зустріч із радниками Трампа – Reuters
Андрій Єрмак. Фото: Getty Images

Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із представниками команди обраного президента США Дональда Трампа, відповідальними за політику щодо України.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними агенства, зустріч відбулася у Вашингтоні за участі Майка Волтца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, та Кіта Келлога – кандидата на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

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Зазначається, що метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії.

Передісторія: 

  • Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив візит Єрмака до США на зустрічі з командою Трампа
  • Раніше джерела повідомляли, що Єрмак відбув до США, де, зокрема, плануються переговори з Кітом Келлогом, номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії.

СШААндрій Єрмак
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