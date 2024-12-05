ЮНЕСКО признало украинскую кобзарско-лирницкую традицию наследием человечества

На 19-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия "Программу по охране кобзарско-лирницкой традиции" включили в реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины

Дословно: "Особенно важным это достижение является сегодня, когда наши современные кобзари, как и их предки во времена казачества, поддерживают боевой дух украинских защитников и вдохновляют на борьбу за свободу и независимость. Их музыка и слово, как и раньше, пробуждают в людях веру, силу и несокрушимость".

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Деталі: Зазначається, що це стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, МЗС, постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії України у справах UNESCO, кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, а також усіх зацікавлених організацій у розвитку цієї програми.

Напомним: Накануне на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия украинская писанка была признана культурным достоянием человечества.

Справка: Под кобзарско-лирницкой традицией принято понимать большую часть украинского музыкально-словесного наследия, носителями которого в прошлом были странствующие незрячие певцы и музыканты - кобзари, лирники и бандуристы, а сегодня ее возрождением занимаются современные певцы и инструменталисты.