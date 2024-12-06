Враг оккупировал еще четыре населенных пункта на Донетчине – DeepState

В ночь на 6 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку".

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Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Что предшествовало: Генштаб сообщал, что на фронте с начала суток 5 декабря состоялось 170 боевых столкновений.

В частности, враг 37 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении.

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На Времовском направлении Силы обороны отражали 35 атак.