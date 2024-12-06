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На Донетчине остается около 318 тысяч гражданских, продолжается эвакуация – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 6 декабря 2024, 03:56
На Донетчине остается около 318 тысяч гражданских, продолжается эвакуация – ОВА
эвакуация, фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация, в регионе остается около 318 тысяч гражданских лиц.

Источник: начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь Петлина: "Продолжаются эвакуационные мероприятия гражданского населения с территории области.

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С начала проведения этих мероприятий силами власти всех уровней, также добровольческих формирований, волонтеров и самостоятельно с территории области было эвакуировано более 1 млн 177 тыс. человек гражданского населения.

Из них 187 тыс. – это дети и более 46 тыс. – это инвалиды...

И по состоянию на сейчас остается на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, около 318 тыс. человек".

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Детали: Он напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета министров № 679, продолжается обязательная эвакуация гражданского населения.

Петлин также добавил, что за это время проведения эвакуации на место постоянного проживания возвращалось и снова эвакуировались в целом около 243 тыс. человек.

Что предшествовало: 13 ноября в 16 населенных пунктах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.

Донецкая областьэвакуациявойна
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