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В Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями из 16 населенных пунктов

Иван ДьяконовЧетверг, 14 ноября 2024, 00:35
В Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями из 16 населенных пунктов
Иллюстративное фото: Getty Images

13 ноября в 16 населенных пунктах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.

Источник: Донецкая областная государственная администрация

Дословно: "Сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения утвердили решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково. Эвакуация будет происходить в безопасные регионы страны".

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Детали: Председательствовала на заседании заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Александр Шевченко сообщил, что на момент подписания протокола в указанных населенных пунктах проживало 174 ребенка, которые уже были эвакуированы. В то же время в этих общинах все еще остается около 1600 человек.

Предыстория:

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  • После повреждения дамбы из Кураховского водохранилища в Донецкой области вылилось 20 миллионов кубометров воды, но подтоплений жилья и угрозы для местных жителей нет.

эвакуацияДонецкая областьвойна
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