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У Пентагона появилась новая секретная стратегия противодействия дронам

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 6 декабря 2024, 09:22
У Пентагона появилась новая секретная стратегия противодействия дронам
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия влиянию беспилотных систем. Согласно незасекреченной информационной справке, опубликованной министерством, возможности дронов в настоящее время растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера

Прямая речь: "Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия беспилотники кардинально меняют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами".

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Детали: Новая стратегия усиливает усилия, которые министерство уже прилагает для борьбы с этой угрозой, добавили в ведомстве.

Райден подчеркнул, что дроны способны представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом и все чаще на родине.

"Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн", – сказал он.

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В Пентагоне отметили, что с помощью этой единой стратегии в сочетании с другими крупными инициативами ведомство "ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".

Новая стратегия основывается на других важных инициативах Министерства обороны, в том числе на создании Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, создании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуске инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.

Новая стратегия засекречена, но связанная с ней несекретная информационная справка раскрывает некоторые из усилий, которые Пентагон планирует предпринять в ее рамках.

По словам Райдера, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют БПЛА, "комплексно, сплоченно и целостно".

Предыстория:

  • Недавно один из высших военных чиновников НАТО, ответственный за модернизацию, Пьер Вандье покритиковал забюрократизированность многих процессов в оборонном производстве стран Европы.
  • Также стало известно, что несколько стран ЕС согласовали сотрудничество для разработки ПВО, дронов-камикадзе и РЭБ.

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