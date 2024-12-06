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В Офисе президента рассказали о визите Ермака в США

Станислав ПогориловПятница, 6 декабря 2024, 11:56
В Офисе президента рассказали о визите Ермака в США
Андрей Ермак во время визита в США, фото: ОП

Офис президента в пятницу, 6 декабря сообщил, что глава ОП Андрей Ермак во время неанонсированого визита в Соединенные Штаты провел встречи с представителями команды избранного президента Дональда Трампа и обеих палат и партий Конгресса

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, в рамках которого руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду".

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Детали: Сообщается, что Ермак подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги 5-х украинских бригад.

 

Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги надо сделать, чтобы их сорвать.

 

В Белом доме глава ОП встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

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Фото: коллаж Ермака в Telegram

Согласно сообщению ОП, Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом.

Кроме того, Ермак встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом и другими представителями деловых кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Отмечается, что Ермак поблагодарил США и весь американский народ за решительную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Что предшествовало:

  • 3 декабря СМИ узнали, что украинская делегация с Андреем Ермаком отправляется в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.
  • По данным источников CNN, во время встреч Ермака с американскими политиками и чиновниками украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание.

Андрей ЕрмакСШАвойна
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