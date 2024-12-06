Минобороны планирует уволить начальника академии Сагайдачного после жалоб курсантов

В Министерстве обороны готовят увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Источник: первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, цитирует hromadske

Прямая речь: "Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в кратчайшие сроки будет уволен".

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Детали: Курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове рассказывали о случаях травли, унижения и буллинга; отсутствии необходимых лекарств в медпункте; низком качестве питания; "ротной кассе", когда курсанты сбрасываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.); увольнение в ручном режиме и тому подобное. Кроме того, увольнение курсантам предоставляли исключительно в случае, если за ними приезжают родители или жена.

Один из жалобщиков - курсант Александр Попович - приехал свидетельствовать во Временную следственную комиссию в парламенте. В ответ во время построения начкурса предупредил его, что "по нему будет проведено служебное расследование".

Тогда Попович попросил задать вопрос, но получил нецензурный ответ. Из-за публичных унижений курсант покинул строй, из-за чего ему объявили строгий выговор, а материалы расследования передали в ГБР для открытия уголовного производства о неповиновении. Попович в ответ подал на вуз в суд.

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Что предшествовало: Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артуру Антониву.

По данным следствия, офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

В сентябре 2024 года дело передали в суд.