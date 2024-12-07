В Адыгее РФ прогремели взрывы – соцсети
Суббота, 7 декабря 2024, 04:20
В столице российской Адыгеи Майкопе в ночь на 7 декабря были слышны взрывы.
Источник: российские паблики Astra, Shot
Детали: Telegram-канал Astra отметил, что жители Майкопа сообщили о взрыве и публиковали в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне Черемушки.
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Shot сообщил, что было слышно по меньшей мере два мощных взрыва в небе над Майкопом, в районе местного аэродрома.
И добавил, что воздушной тревоги в регионе в то время не объявляли.
В пабликах также пишут, что официальной информации по этому поводу пока нет.
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Напомним: В октябре Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская", что в Республике Адыгея РФ.