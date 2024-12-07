ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.
Источник: ISW
Дословно: "Кремль продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению российского военного присутствия в Беларуси в рамках Союзного государства".
Детали: Правитель России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали новый договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря.
Лукашенко публично обратился к Путину с просьбой, чтобы Россия разместила в Беларуси системы баллистические ракеты "Орешник" при условии, что белорусское военно-политическое руководство определит цели системы, если ракета когда-либо будет запущена с территории Беларуси.
Путин ответил на запрос Лукашенко, заявив, что Россия может разместить системы "Орешник" в Беларуси до середины 2025 года.
Путин отметил, что новый договор о безопасности позволяет России и Беларуси использовать "все имеющиеся силы и средства" в рамках обязательств России и Беларуси по взаимной обороне.
Дословно: "Развертывание баллистических ракет „Орешник" в Беларуси еще больше углубит военное присутствие России в Беларуси и будет способствовать реализации давних стратегических усилий Кремля, направленных на подрыв белорусского суверенитета и фактическую аннексию Беларуси в рамках Союзного государства".
Детали: В отчете отмечают, что Россия и Беларусь также подписали 10 других документов Союзного государства, включая концепцию безопасности Союзного государства, постановление о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, постановление о совместных мерах по борьбе с контрабандой, соглашение о формировании общего рынка электроэнергии.
Дословно: "Лукашенко, вероятно, пытается сохранить белорусский суверенитет перед Москвой, выступая за то, чтобы Беларусь контролировала российское оружие, размещенное в Беларуси, - усилия, в которых Лукашенко исторически потерпел неудачу".
Детали: Лукашенко публично попросил предоставить Минску право решать, как использовать ракеты "Орешник" в Беларуси, вероятно, в попытке сохранить суверенитет Беларуси в рамках Союзного государства и укрепить свою переговорную позицию против дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.
Однако он же и отметил, что российские военнослужащие продолжат эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси. А это, говорится в обзоре, указывает на то, что Москва сохранит контроль над любыми системами "Орешник", развернутыми в Беларуси.
Аналитики утверждают, что размещение ракет "Орешник" в Беларуси не увеличивает непосредственные риски ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО, несмотря на усиленное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля.
Дословно: "Путин в очередной раз попытался похвастаться системой „Орешник" и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства в рамках информационной операции Кремля по рефлексивному контролю".
Детали: По оценкам ISW, постоянное хвастовство Кремля системой "Орешник" вряд ли свидетельствует о разработке особо новых российских средств дальнего удара.
Ключевые выводы ISW за 6 декабря:
- По состоянию на 6 декабря российские войска еще не эвакуировали военно-морскую базу РФ в Тартусе, Сирия, но остается неясным, оставит ли Россия свои корабли в порту, поскольку сирийские повстанцы продолжают стремительно продвигаться по территории, контролируемой режимом.
- Похоже, что Россия передислоцирует по крайней мере часть своих средств противовоздушной обороны, которые защищали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но причина этой передислокации пока остается непонятной.
- Кремль продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению российского военного присутствия в Беларуси в рамках Союзного государства.
- Лукашенко, вероятно, пытается сохранить белорусский суверенитет перед Москвой, выступая за то, чтобы Беларусь контролировала российское вооружение, размещенное в Беларуси - усилия, в которых Лукашенко исторически потерпел неудачу.
- Размещение ракет "Орешник" в Беларуси не увеличивает непосредственные риски ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО, несмотря на усиленное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля.
- Кремль делает козлом отпущения бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова за неспособность России адекватно отреагировать на операцию Украины в Курской области.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал свое интервью американскому СМИ, чтобы повторить тезисы Кремля, направленные на формирование американской внешней политики и достижение перезагрузки отношений между США и Россией в ущерб интересам США и на условиях Кремля.
- По сообщениям, западные санкции ухудшают общее качество российских беспилотников, что указывает на то, что целенаправленные ограничения оказывают определенное негативное влияние на российскую оборонно-промышленную базу.
- Российские войска продвинулись вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.
- Военные РФ продолжают терять часть своего офицерского корпуса - ресурс, который трудно пополнить, что является частью постоянно растущих потерь России.