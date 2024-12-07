ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению российского военного присутствия в Беларуси в рамках Союзного государства".

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Детали: Правитель России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали новый договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря.

Лукашенко публично обратился к Путину с просьбой, чтобы Россия разместила в Беларуси системы баллистические ракеты "Орешник" при условии, что белорусское военно-политическое руководство определит цели системы, если ракета когда-либо будет запущена с территории Беларуси.

Путин ответил на запрос Лукашенко, заявив, что Россия может разместить системы "Орешник" в Беларуси до середины 2025 года.

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Путин отметил, что новый договор о безопасности позволяет России и Беларуси использовать "все имеющиеся силы и средства" в рамках обязательств России и Беларуси по взаимной обороне.

Дословно: "Развертывание баллистических ракет „Орешник" в Беларуси еще больше углубит военное присутствие России в Беларуси и будет способствовать реализации давних стратегических усилий Кремля, направленных на подрыв белорусского суверенитета и фактическую аннексию Беларуси в рамках Союзного государства".

Детали: В отчете отмечают, что Россия и Беларусь также подписали 10 других документов Союзного государства, включая концепцию безопасности Союзного государства, постановление о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, постановление о совместных мерах по борьбе с контрабандой, соглашение о формировании общего рынка электроэнергии.

Дословно: "Лукашенко, вероятно, пытается сохранить белорусский суверенитет перед Москвой, выступая за то, чтобы Беларусь контролировала российское оружие, размещенное в Беларуси, - усилия, в которых Лукашенко исторически потерпел неудачу".

Детали: Лукашенко публично попросил предоставить Минску право решать, как использовать ракеты "Орешник" в Беларуси, вероятно, в попытке сохранить суверенитет Беларуси в рамках Союзного государства и укрепить свою переговорную позицию против дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Однако он же и отметил, что российские военнослужащие продолжат эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси. А это, говорится в обзоре, указывает на то, что Москва сохранит контроль над любыми системами "Орешник", развернутыми в Беларуси.

Аналитики утверждают, что размещение ракет "Орешник" в Беларуси не увеличивает непосредственные риски ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО, несмотря на усиленное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля.

Дословно: "Путин в очередной раз попытался похвастаться системой „Орешник" и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства в рамках информационной операции Кремля по рефлексивному контролю".

Детали: По оценкам ISW, постоянное хвастовство Кремля системой "Орешник" вряд ли свидетельствует о разработке особо новых российских средств дальнего удара.

Ключевые выводы ISW за 6 декабря: