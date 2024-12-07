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Зеленский прилетел в Париж

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 14:04
Зеленский прилетел в Париж
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где проведет ряд встреч с несколькими главами государств.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что, среди прочего, запланирована его встреча с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Елисейском дворце.

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Вечером в субботу главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара 5 лет назад.

Напомним: Ранее сообщалось, что в субботу Макрон примет Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце.

ЗеленскийФранцияМакрон
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