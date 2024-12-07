Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события в Сирии

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии, где повстанческие силы угрожают правительству Башара Асада.

Источник: Трамп в своей заметке на социальной платформе Truth Social, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Трампа: "Сирия – это беспорядок, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с этим ничего общего. Это не наша война. Пусть все идет, как идет. Не ввязывайтесь!".

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Детали: Избранный президент США заявил, что поскольку Россия, союзник Асада, втянута в войну с Украиной, она "кажется неспособной остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую они защищали в течение многих лет".

По словам Трампа, если Россия будет вытеснена из Сирии, это "на самом деле может быть лучшим, что может с ней произойти", потому что "Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии".

Что предшествовало: Боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

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В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Впоследствии повстанцы захватили несколько других крупных городов.

Падение Алеппо всего за несколько дней перечеркнуло одно из главных достижений России в сирийской войне 2016 года, когда она помогла армии Асада взять город. Тогда это рассматривалось как переломный момент в войне.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.