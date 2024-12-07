Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события в Сирии

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 18:23
Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события в Сирии
Дональд Трамп, фото Getty Images

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии, где повстанческие силы угрожают правительству Башара Асада.

Источник: Трамп в своей заметке на социальной платформе Truth Social, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Трампа: "Сирия – это беспорядок, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с этим ничего общего. Это не наша война. Пусть все идет, как идет. Не ввязывайтесь!".

Реклама:

Детали: Избранный президент США заявил, что поскольку Россия, союзник Асада, втянута в войну с Украиной, она "кажется неспособной остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую они защищали в течение многих лет".

По словам Трампа, если Россия будет вытеснена из Сирии, это "на самом деле может быть лучшим, что может с ней произойти", потому что "Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии".

Что предшествовало: Боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

РЕКЛАМА:

В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Впоследствии повстанцы захватили несколько других крупных городов.

Падение Алеппо всего за несколько дней перечеркнуло одно из главных достижений России в сирийской войне 2016 года, когда она помогла армии Асада взять город. Тогда это рассматривалось как переломный момент в войне.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.

ТрампСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки

FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные

Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену

В ОСУВ "Хортица" заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки

Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада

В Украину идут морозы: ночью до -14°

Все новости...
Трамп
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
СМИ: Зеленский 7 декабря поедет на церемонию открытия Нотр-Дама, где будет Трамп
Трамп объявил ответственного за политику в сфере ИИ и криптовалют
Последние новости
19:27
фотоВ Японии выбрали главный иероглиф 2024 года: что он означает
19:22
Британский суд: добровольца из Британии мог убить в Украине другой военный иностранец
19:22
Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области
19:11
Фицо считает, что сможет добиться сохранения транзита газа РФ через Украину
19:03
Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники
19:00
видеоКлип украинской группы попал в топ-100 мирового чарта YouTube
18:55
Цена на картофель в Украине выросла на 22% перед праздниками
18:51
СМИ: Зеленский поедет в Брюссель на встречу с лидерами стран ЕС и НАТО
18:51
Кабмин одобрил стратегию борьбы с устойчивостью к антимикробным препаратам: что она предусматривает
18:10
Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: