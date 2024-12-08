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Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 11:52
Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе
асад, фото: тасс

Существует "очень высокая вероятность", что президент Сирии Башар Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе, пишут СМИ.

Источник: Reuters со ссылкой на двух собеседников в Сирии, Flightradar24

Детали: Издание уточняет, что сначала самолет летел в направлении прибрежного региона Сирии, где находятся сторонники Асада и российские базы, но затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении, прежде чем исчезнуть с карты.

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Самолет был на высоте 500 метров.

Reuters не смогло установить, кто был на борту, но считается, что Асад был там.

Ранее издание писало, что Асад покинул Дамаск.

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Напомним: Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад сбежал.

Сирия
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