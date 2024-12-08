Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал

Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад сбежал.

Источник: CNN, Управление военными операциями сирийских повстанцев, Reuters, Associated Press

Прямая речь УВО: "Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада".

Реклама:

Детали: Повстанцы сообщили, что Асад сбежал.

Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь бежать из страны.

РЕКЛАМА:

Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y — Ahmet Özay (@aoezay) December 8, 2024

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль печально известную военную тюрьму Седная к северу от Дамаска. Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

"Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных, освобождение их от кандалов и объявление о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна", – заявили повстанцы.

Тем временем жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

По сообщению Reuters, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем сделал резкий разворот и полетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.

Обновлено: Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству.

Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.

Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии.

Предыстория: