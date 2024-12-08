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Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 06:03
Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал
иллюстративное фото getty images

Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад сбежал.

Источник: CNN, Управление военными операциями сирийских повстанцев, ReutersAssociated Press

Прямая речь УВО: "Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада".

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Детали: Повстанцы сообщили, что Асад сбежал.

Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь бежать из страны.

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Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль печально известную военную тюрьму Седная к северу от Дамаска. Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

"Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных, освобождение их от кандалов и объявление о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна", – заявили повстанцы.

Тем временем жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

По сообщению Reuters, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем сделал резкий разворот и полетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.

 

Обновлено: Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству.

Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.

Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии. 

Предыстория: 

  • Наступление повстанцев началось 27 ноября. 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо. В ответ на это Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.
  • 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама.
  • По данным источников CNN, Асад, вероятно, сбежал из столицы Сирии Дамаска. В то же время иранские высокопоставленные чиновники и сирийское правительство отрицают эти сообщения, подчеркивая, что Асад остается в стране.
  • Ночью 8 декабря главная повстанческая группа Сирии объявила об освобождении города Хомс, что к северу от Дамаска. Событие произошло через два дня после захвата города Хама, расположенного к северу от Хомса.

Сирия
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