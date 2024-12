Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал

Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад сбежал.

Источник: CNN, Управление военными операциями сирийских повстанцев, Reuters, Associated Press

Прямая речь УВО: "Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада".

Детали: Повстанцы сообщили, что Асад сбежал.

Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь бежать из страны.

Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y