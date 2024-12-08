Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал
Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад сбежал.
Источник: CNN, Управление военными операциями сирийских повстанцев, Reuters, Associated Press
Прямая речь УВО: "Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада".
Детали: Повстанцы сообщили, что Асад сбежал.
Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.
На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь бежать из страны.
Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y— Ahmet Özay (@aoezay) December 8, 2024
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль печально известную военную тюрьму Седная к северу от Дамаска. Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
"Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных, освобождение их от кандалов и объявление о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна", – заявили повстанцы.
Тем временем жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
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По сообщению Reuters, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем сделал резкий разворот и полетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.
Обновлено: Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству.
Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.
Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии.
Предыстория:
- Наступление повстанцев началось 27 ноября. 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо. В ответ на это Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.
- 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама.
- По данным источников CNN, Асад, вероятно, сбежал из столицы Сирии Дамаска. В то же время иранские высокопоставленные чиновники и сирийское правительство отрицают эти сообщения, подчеркивая, что Асад остается в стране.
- Ночью 8 декабря главная повстанческая группа Сирии объявила об освобождении города Хомс, что к северу от Дамаска. Событие произошло через два дня после захвата города Хама, расположенного к северу от Хомса.