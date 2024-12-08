На базе батальона К-2 создается отдельный полк беспилотных систем
Воскресенье, 8 декабря 2024, 12:48
Батальон К-2 перерождается и масштабируется, набирает новый отдельный полк беспилотных систем.
Источник: релиз К-2, предоставленный УП
Детали: Герой Украины подполковник Кирилл Верес сообщил, что главной задачей операторов дронов будет сохранение жизни пехоты.
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Прямая речь Вереса: "Мы доказали свою мощь и устойчивость в боях. Имея опыт пехотного подразделения, мы знаем, как защищать наших воинов на земле, используя при этом наше основное оружие - дроны. Пришло время расти!
Детали: В полк, как отмечается, нужны люди всех профессий: от водителей и делопроизводителей до операторов и инженеров БПЛА различных типов.
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