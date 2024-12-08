Зеленский: 43 тысячи украинских воинов погибли за время полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Я сказал (во Франции - ред.), что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали...

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Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас.

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии около 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

Одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию".

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Детали: По данным Зеленского, российские потери превышают 750 тысяч человек - 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

Также глава государства сообщил, что Россия с сентября 2024 года теряет людей на поле боя минимум 5 к 1 (украинскому защитнику - ред.).

Он напомнил, что в плену в России находятся тысячи военных и гражданских, часть из которых еще с 2014 года, а также депортированные дети.

Прямая речь Зеленского: "Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира...

... Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию.

Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира.

Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнерами - о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.

Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным".

Напомним: Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла погибшими и тяжелоранеными 400 тысяч человек.