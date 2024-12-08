Трамп: Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Источник: Трамп в соцсети truthsocial

Прямая речь Трампа: "Асада больше нет. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не был заинтересован в его защите.

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России вообще не было смысла там быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может длиться вечно.

Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, другой из-за Израиля и его военных успехов.

Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.

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Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!".

Напомним: Президент Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.