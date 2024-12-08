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Кремль хочет, чтобы Зеленский отменил запрет на контакты с РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 15:17
Кремль хочет, чтобы Зеленский отменил запрет на контакты с РФ
Фото РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с РФ президент Владимир Зеленский должен отменить свой запрет на контакты с Москвой и вернуться к Стамбульским договоренностям "с учетом реалий".

Источник: ТАСС, Astra

Прямая речь Пескова: "Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется.

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Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договорённостей и с учётом реалий, складывающихся на земле".

Детали: Он подтвердил, что "РФ открыта для переговоров по Украине" (с условием вывода украинских войск с четырех своих областей – ред.) и высказался о "катастрофической ситуации для украинской армии".

Напомним: Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, а Зеленский хочет "заключить соглашение и остановить безумие".

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