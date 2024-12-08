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Вражеские дроны на Херсонщине в воскресенье уже убили мужчину и ранили 6 жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 17:32
Вражеские дроны на Херсонщине в воскресенье уже убили мужчину и ранили 6 жителей
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В Киндейке на Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона погиб мужчина, четыре человека получили ранения, также два человека ранены в Херсоне.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь Прокудина: "К сожалению, сегодня российские военные унесли жизнь еще одного человека на Херсонщине.

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В результате сброса взрывчатки с дрона погиб житель Киндейки. 73-летний мужчина получил смертельные ранения".

Детали: Как сообщает ОВА, в воскресенье в Киндейке пострадали также 42-летний мужчина, 59-летний мужчина, 40-летняя женщина и 79-летняя женщина.

Кроме того, в Херсоне из-за вражеских дронов пострадали 62-летний и 56-летний мужчины.

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Что предшествовало: Как писало издание Financial Times, Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты таким образом "экспериментируют" с гражданскими.

Знать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

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