Россия второй раз за ночь запустила боевые беспилотники по территории Украины

После двухчасового перерыва в ночь на понедельник российские войска снова начали запускать ударные беспилотники по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 05:15 вражеские ударные БпЛА были зафиксированы в Черниговской и Сумской области.

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В 05:23 военные сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг/юго-восток.

В 07:21 сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Полтавской области с севера.

В 07:22 военные предупредили о БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.

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Предыстория:

В воскресенье вечером российские войска начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Около трех часов ночи Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА.