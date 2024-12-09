Россия второй раз за ночь запустила боевые беспилотники по территории Украины
Понедельник, 9 декабря 2024, 05:24
После двухчасового перерыва в ночь на понедельник российские войска снова начали запускать ударные беспилотники по территории Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 05:15 вражеские ударные БпЛА были зафиксированы в Черниговской и Сумской области.
Реклама:
В 05:23 военные сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг/юго-восток.
В 07:21 сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Полтавской области с севера.
В 07:22 военные предупредили о БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
В воскресенье вечером российские войска начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Около трех часов ночи Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА.