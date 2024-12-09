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Оккупанты ночью атаковали 2 ракетами и 37 беспилотниками: все ракеты и половину БПЛА сбили

Ирина БалачукПонедельник, 9 декабря 2024, 08:33
Оккупанты ночью атаковали 2 ракетами и 37 беспилотниками: все ракеты и половину БПЛА сбили
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 2 ракетами и 37 ударными дронами, все ракеты и 18 БПЛА удалось сбить, 18 беспилотников были локационно потеряны и еще 1 находится в воздухе – продолжается боевая работа.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

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18 беспилотников локационно потеряны, один – в воздухе. Боевая работа продолжается".

Детали: В Воздушных силах отметили, что из-за падения обломков сбитых дронов в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

Сообщается, что ракеты оккупанты запустили из воздушного пространства над Черным морем, а дроны – из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.

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Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотникиПВО
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