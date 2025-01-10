Spiegel: Шольц блокирует новый пакет немецкой помощи Украине, потому что не видит "критической необходимости"
Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: По информации издания, в правительстве Германии - где скоро пройдут досрочные выборы - уже неделями идет спор о дополнительной военной помощи для Украины.
Министр иностранных дел Анналена Бербок от "Зеленых" и министр обороны Борис Писториус, который является однопартийцем Шольца из СДПГ, якобы предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление Украине наиболее необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.
Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны. В нем говорилось (но неизвестно, была ли немецкая сторона готова предоставить все это) о еще трех батареях IRIS-T и ракетах-перехватчиках для их работы, дополнительных перехватчиках для Patriot, десяти самоходных гаубицах и артиллерийских боеприпасах.
По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь не уменьшится.
Замысел министров был таким, чтобы правительство обратилось в бюджетный комитет Бундестага относительно согласования внеплановой расходы (этот механизм уже использовали в прошлом), с аргументом, что все неотложные потребности Украины нельзя было предусмотреть на более давних этапах планирования. Среди прочего, они указывают на тяжелую ситуацию на восточном фронте, где россиянам удается продвигаться, и неопределенность с дальнейшей американской помощью из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Однако с января работа над подготовкой пакета замерла, поскольку из офиса Шольца поступили сигналы, что он против такой дополнительной траты.
По данным Spiegel, у Шольца объясняют несогласие тем, что не видят критической необходимости в этом пакете и считают, что уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время, а также не хотят "ставить перед фактом" новое правительство страны, которое сформируют весной.
Предварительный бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на военную помощь, а также рассчитывают, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, который финансируют с использованием доходов от замороженных российских активов.
Без согласия Шольца утвердить новый пакет помощи невозможно. В СДПГ непублично говорят, что реальные мотивы канцлера связаны с выборами – Шольц опасается, что этот шаг не понравится части избирателей, которые еще колеблются с голосом за СДПГ. В то же время "Зеленые", наоборот, рассчитывают получить политические баллы на том, что выступают за увеличение оборонных расходов и активную поддержку Украины.
В обоих министерствах не захотели официально комментировать эту информацию.
Что предшествовало: В конце декабря 2024 года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot