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Более 600 обысков по Украине: полиция проводит спецоперацию по разоблачению схем вывоза мужчин за границу

Анастасия ПроцПятница, 10 января 2025, 09:05
Более 600 обысков по Украине: полиция проводит спецоперацию по разоблачению схем вывоза мужчин за границу
Скрин из видео нацполиции

Национальная полиция начала масштабную спецоперацию по разоблачению нелегальных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу. Уже провели более 600 обысков по всей стране.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДВР и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу".

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Детали: Сообщается, что правоохранители занимаются разоблачением организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По имеющимся данным, этими маршрутами злоумышленники способствовали в пересечении сотням военнообязанных.

По данным полиции, этими маршрутами дельцы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины.

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Правоохранители также добавили, что о деталях спецоперации сообщат после завершения всех следственных действий.

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