Противовоздушный бой 10 января: ПВО сбила 33 беспилотника в 11 областях

В ночь на 10 января 2025 года российские захватнические войска атаковали Украину 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 33 дрона, 34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны, один из которых улетел в направлении РФ.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что беспилотники запускали из направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

Зафиксировано пять попаданий (предприятия и хозяйственные постройки) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранен гражданский человек.

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На Киевщине пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, без жертв.