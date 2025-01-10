Европейский авиарегулятор советует не летать над Россией до конца июля

Европейское агентство авиационной безопасности EASA рекомендовало авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство России из-за риска инцидентов в связи с войной. Рекомендация действует до 31 июля 2025 года, но при необходимости может быть пересмотрена раньше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее сообщение 9 января

Детали: Новый Информационный бюллетень по зонам конфликта расширяет рекомендации относительно полетов в воздушном пространстве России, которые ранее были включены в документ CZIB-2022-01R11 по Украине.

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Рекомендуется избегать полетов в российском воздушном пространстве западнее 60° долготы. Действие рекомендации распространяется и на перевозчиков, зарегистрированных за пределами ЕС, которые руководствуются разрешениями EASA.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года, но при необходимости может быть пересмотрена раньше.

"EASA продолжит в сотрудничестве с Еврокомиссией пристально следить за ситуацией и оценивать риски для операторов из ЕС и третьих стран, выполняющих полеты из и в страны Евросоюза", – отмечает регулятор.

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В заявлении напомнили, что сейчас ни одна из авиалиний ЕС не летает в Россию или через воздушное пространство России, однако так продолжают делать некоторые авиалинии из третьих стран, несмотря на связанные с войной риски.

Поводом для новой рекомендации вероятно стала гибель рейса Azerbaijani Airlines, следовавшего из Баку в Грозный. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказать представителей РФ, виновных в катастрофе.

Что предшествовало: В последнее время ряд российских аэропортов приостанавливали работу из-за атак беспилотников и работы ПВО.

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