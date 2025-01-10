В "Дії" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения
Пятница, 10 января 2025, 12:21
Водителям, которые нарушили правила дорожного движения, через приложение "Дія" теперь будут прийти фото и видео фиксации их нарушения.
Источник: МВД в соцсетях
Детали: Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места его совершения. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.
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Проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, портале "Дія", в "Кабинете водителя", приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".