В "Дії" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения

Водителям, которые нарушили правила дорожного движения, через приложение "Дія" теперь будут прийти фото и видео фиксации их нарушения.

Источник: МВД в соцсетях

Детали: Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места его совершения. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

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Проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, портале "Дія", в "Кабинете водителя", приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".