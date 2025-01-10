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В Кремле заявили, что хотели бы встречи Трампа и Путина, но пока конкретики нет

Алена МазуренкоПятница, 10 января 2025, 12:41
В Кремле заявили, что хотели бы встречи Трампа и Путина, но пока конкретики нет
Трамп и Путин. Фото: Getty Images

Представитель правителя России Владимира Путина заявил, что в Кремле готовы к диалогу и встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, но пока нет никакой конкретики и о потенциальной встрече стоит будет говорить после инаугурации Трампа.

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Путин неоднократно заявлял о своей открытости для контактов с международными лидерами, в том числе и с президентом США в том числе с Дональдом Трампом...

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Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока, как и раньше, никакой нет".

Детали: Песков заявил, что для такой встречи не нужны никакие предпосылки, а нужна политическая воля и желание.

По его словам, пока нет никакой конкретики. В Кремле ожидают продвижения вопроса о встрече Трампа и Путина после инаугурации президента США 20 января.

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Он заявил, что переговорные позиции России по Украине хорошо всем известны: "В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательная, предельно четкая, ее неоднократно излагал президент (Путин - ред.)".

Представитель Кремля также раскритиковал предоставление новой помощи Украине после заседании в Рамштайн.

ПутинТрамп
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