Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны СБУ и ракета "Нептун" поразили склад российских дронов-разведчиков – источник

Валентина РоманенкоПятница, 10 января 2025, 14:12
Дроны СБУ и ракета Нептун поразили склад российских дронов-разведчиков – источник
фото из российских СМИ

В результате совместной операции Службы безопасности Украины и ВМС ВСУ в ночь на пятницу поражен склад хранения российских дронов-разведчиков в Ростовской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

Реклама:

По словам источника, сначала беспилотники спецслужбы "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун".

РЕКЛАМА:

По информации свидетелей из российских соцсетей, многократные взрывы вблизи Чалтыря свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

Прямая речь источника: "СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
Путин сигнализирует россиянам, что не будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем – ISW
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Все новости...
Удар РФ по Запорожью 8 января: патрульные показали первые минуты после вражеской атаки
В Минобороны объяснили, почему не вносят в Раду законопроект о демобилизации
МИД Украины ожидает встречи Трампа и Зеленского вскоре после инаугурации
Генштаб: ВСУ ударили по пункту управления россиян в Донецкой области
Последние новости
09:42
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
09:38
футболСоперник сборной Украины получил нового главного тренера. Что известно о специалисте
09:34
В США нашли альтернативу популярным таблеткам для аборта, но есть недостаток
09:20
Трамп во время разговора с премьером Дании "агрессивно настаивал" на завладении Гренландией - СМИ
09:02
Вучич призвал студентов к диалогу на фоне протестов
08:44
видеоРазведчики показали уничтожение российских "Тигров" и Т-72 возле Покровска
08:27
Херсонщина: пятеро гражданских ранены от российских ударов
08:10
Лукашенко, которого мы потеряли – Михаил Дубинянский
07:42
ФотоВ результате российской атаки на Киевщине повреждены жилой дом и предприятие – ОВА
07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1650 оккупантов – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: