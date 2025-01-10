Дроны СБУ и ракета "Нептун" поразили склад российских дронов-разведчиков – источник

В результате совместной операции Службы безопасности Украины и ВМС ВСУ в ночь на пятницу поражен склад хранения российских дронов-разведчиков в Ростовской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

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По словам источника, сначала беспилотники спецслужбы "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун".

Спільна операція СБУ та ВМС ЗСУ на Ростовщині

відео з російських пабліків pic.twitter.com/ETMsmtDrnV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 10, 2025

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По информации свидетелей из российских соцсетей, многократные взрывы вблизи Чалтыря свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

Прямая речь источника: "СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться".