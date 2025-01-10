В ВР услышали, как Галущенко назвал посла ЕС "клерком среднего звена": в Минэнерго отрицают

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 января министр энергетики Герман Галущенко раскритиковал позицию о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС, звучавшую в частности от посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, употребив термин "клерк среднего звена".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на стенограмму заседания на сайте парламента

Детали: Депутат от фракции "Голос" Инна Совсун, которая входит в энергетический комитет Верховной Рады, отметила, что комитет получил письмо от представителей Еврокомиссии и американского посольства, в котором выражается обеспокоенность тем, что в публичном пространстве появляется информация, что якобы и одни, и другие поддерживают этот проект.

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"На самом деле такой поддержки нет. Они хотели бы в дальнейшем избежать таких манипуляций", - отметила депутат.

Во время ответа Галущенко сказал: "Относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

После короткой словесной перепалки в Раде Галущенко сказал, что "на самом деле нет в ЕС единого подхода к развитию атомной энергетики и об этом всем известно".

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"Поэтому не может быть единой позиции ЕС по развитию атомной энергетики, и, в частности, строительства наших блоков. И это соответствующим образом было анонсировано представителем ЕС в Украине Катариной Матерновой, которая об этом и сказала, что ЕС не комментирует вопрос достройки блоков", – отметил он.

Обновлено: После публикации новости в "Европейскую правду" обратилась пресс-служба Минэнерго, заявив, что министр не имел в виду Матернову, когда употребил фразу "клерк среднего звена". В министерстве считают, что это "искажает смысл слов министра", и что на самом деле Галущенко "в позитивном ключе упоминал заявление посла ЕС в Украине".

"К сожалению, вопрос строительства энергоблоков ХАЭС стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных членов ВРУ и экспертов. В частности... была использована частная переписка дипломатов среднего звена. В то же время глава представительства ЕС Катарина Матернова предоставила соответствующие разъяснения, о чем и отметил министр во время заседания", – изложили аргументы в пресс-службе.

Необходимо заметить, что связь между характеристикой от министра и послом ЕС услышали также в парламенте. Также примечательно, что слова депутата Инны Совсун, которые вызвали жесткую реакцию министра, присутствовали и в заявлении посла Матерновой.

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