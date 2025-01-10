Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС разъяснили, что украинцы с временной защитой имеют полное право посещать Украину

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловПятница, 10 января 2025, 15:43
В ЕС разъяснили, что украинцы с временной защитой имеют полное право посещать Украину
фото: Getty Images

Представитель Европейской комиссии объяснил, что украинцы под временной защитой на территории ЕС имеют право ездить в Украину и возвращаться обратно в Евросоюз, не теряя вида на жительство, и ни одно государство ЕС не может им это запрещать.

Источник: представитель Еврокомиссии в эксклюзивном комментарии "Европейской правде"

Детали: Кратковременное возвращение в Украину украинских беженцев не должно рассматриваться национальными государствами ЕС как основание для прекращения действия временной защиты в отношении них, подчеркнул спикер.

Реклама:

"Лицам, пользующимся временной защитой, может понадобиться вернуться в Украину по другим причинам, чем добровольное возвращение, до окончания срока действия временной защиты (например, для посещения семьи). Поэтому национальные органы власти не должны рассматривать любое кратковременное возвращение в Украину как решение о добровольном возвращении, что является основанием для аннулирования вида на жительство и прекращения обеспечения прав, связанных с временной защитой", – пояснили в Европейской комиссии.

Относительно возможного срока разрешенных "отпусков" для украинцев с временной защитой, представитель Еврокомиссии отметил, что "в Директиве о временной защите нет конкретного порогового значения максимальной продолжительности отсутствия в государстве-члене ЕС".

Более того, в Еврокомиссии сообщили, что государства ЕС не должны прекращать предоставлять украинцам денежную помощь, если те на нее имеют право, на время их поездки в Украину.

РЕКЛАМА:

"Отпуск в Украине не равен добровольному возвращению (в Украину). Поэтому во время каникул государства-члены ЕС должны продолжать предоставлять бенефициарам права, которые предусматривает временная защита", – сообщил представитель ЕК.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

ЕСУкраинабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию
"Я с ним ладил": Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном
фото, видео, дополнено Вражеская атака БпЛА на Киевщину: погибли три человека
Трамп: Зеленский – "не ангел", он "не должен был допустить этой войны"
Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего
Все новости...
ЕС
Шмыгаль объяснил, почему Украина не может остановить транзит нефти РФ в ЕС
Во время перепалки в Раде министр Галущенко назвал посла ЕС "клерком среднего звена"
В ЕС боятся возможной отмены санкций США против России и не только - FT
Последние новости
13:03
Госаудитслужба выявила нарушений в деятельности Нацакадемии аграрных наук на более чем 1 миллиард
12:39
Нацотбор на Евровидение 2025: конкурсные песни участников. Видео
12:30
Рассекреченные документы: 4 красноречивые истории из архивов Службы внешней разведки
12:25
Трамп подписал указ о развитии искусственного интеллекта "свободного от идеологической предвзятости"
12:21
У Путина ответили на заявление Трампа: Война против Украины не зависит от цен на нефть
12:11
Трамп "предпочел бы" не вводить пошлины на Китай, но продолжает угрожать – Reuters
12:10
Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны
12:01
Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой
12:00
В США одобрили первый назальный спрей для лечения тяжелой депрессии
11:53
видеоДроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Реклама:
Реклама: