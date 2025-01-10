Премьер Гренландии: Мы не хотим быть ни с Данией, ни с США

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.

Источник: б этом он заявил на пресс-конференции в Копенгагене в пятницу, 10 января, пишет Financial Times, передает "Европейская правда"

Детали: Как передают журналисты, Эгеде акцентировал, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

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"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", – заявил он.

На этой встрече премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным".

Фредериксен добавила, что хочет сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерские острова.

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"Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре", – подчеркнула она.

На этой пресс-конференции Эгеде заявил, что готов поговорить с Трампом, который хочет получить контроль над арктическим островом.

Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности СШП.

Премьер Дании Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой.

Ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

Больше об этом читайте в статье "Сделать Америку еще больше".