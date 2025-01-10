Россияне обстреляли Никополь: двое раненых, повреждены три предприятия

Из-за обстрелов российской армии в Никополе Днепропетровской области ранения получили двое мужчин. Также были повреждены три предприятия и пять частных домов.

Источник: председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в соцсетях

Детали: По его словам, захватчики в течение всего дня обстреливали Никопольщину тяжелой артиллерией и били ударными БпЛА. Также сбрасывали с дронов боеприпасы.

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Прямая речь: "Из-за обстрелов в райцентре пострадали двое мужчин – 46 и 74 лет. Медики оценивают их состояние как среднее. Всего в Никополе повреждены 3 предприятия и 5 частных домов. Разрушены хозяйственные постройки, с десяток гаражей, авто. Побиты линии электропередач и газопровод".

Фото: Днепропетровская ОГА

Больше деталей: Глава ОГА добавил, что "громко было" также в Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. Там были атакованы населенные пункты. Сейчас их обследуют специалисты. Без жертв.