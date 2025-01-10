Полиция нашла юношей, которые перекрыли дорогу в Киеве и слушали русскую музыку

Полиция Киева установила личности участников видео, где видно, что молодые люди перекрыли движение автомобилей в центре города и слушают русскую музыку.

Источник: полиция Киева, видео из соцсетей

Детали: 10 января в Telegram-каналах появилось видео с участием группы молодых людей, которые якобы перекрывают движение на улицах Киева для собственного развлечения, а также слушают русскую музыку.

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Поліція знайшла юнаків, які перекрили дорогу в Києві і слухали російську музику

Відео із соцмереж pic.twitter.com/7vybKFFWST — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 10, 2025

Днем полиция Киева сообщила, что устанавливает лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы.

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Вечером правоохранители установили всех участников видео.

Дословно полиция: "Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием русской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

фото - полиция киева

фото - полиция киева

После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка".