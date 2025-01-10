Два человека ранены из-за российской атаки на Запорожье

Российские войска в пятницу атаковали Запорожье. В результате этого пострадали два человека.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Предварительно известно о двух раненых – 39-летнем мужчине и 56-летней женщине. Сейчас медики доставляют их в больницу.

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Будьте в безопасности до отбоя".

Детали: Ранее Федоров сообщал об атаке беспилотника на Запорожье. В результате этого пострадал частный дом.

фото - запорожская ова

Обновлено в 23:31: Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки "шахедами" на Запорожье предварительно поврежден магазин, частные дома и авто.

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