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Два человека ранены из-за российской атаки на Запорожье

Татьяна ОлейникПятница, 10 января 2025, 22:16
Два человека ранены из-за российской атаки на Запорожье
Фото - запорожская ова

Российские войска в пятницу атаковали Запорожье. В результате этого пострадали два человека.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Предварительно известно о двух раненых – 39-летнем мужчине и 56-летней женщине. Сейчас медики доставляют их в больницу.

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Детали: Ранее Федоров сообщал об атаке беспилотника на Запорожье. В результате этого пострадал частный дом.

 
фото - запорожская ова

Обновлено в 23:31: Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки "шахедами" на Запорожье предварительно поврежден магазин, частные дома и авто.

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фото - запорожская ова

Запорожьевойнаобстрел
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