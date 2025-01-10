Зеленский поговорил с Байденом о пожарах в Калифорнии и санкциях США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования американскому народу из-за пожаров, бушующих в Калифорнии.

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Поговорил с Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей. Отметил героизм американцев, которые помогают спасать жизни от огня и останавливают распространение лесных пожаров.

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Детали: Также лидеры обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает Путину финансировать войну.

Прямая речь: "Обсудили ситуацию на поле боя, необходимость и в дальнейшем укреплять наш воздушный щит и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора – от ежедневных ударов российских ракет и дронов. "Петриоты" в руках украинцев доказали свою эффективность, должны увеличивать эту силу".

Что предшествовало:

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Пожары между Санта-Моникой и Малибу в штате Калифорния, которые вспыхнули 8 января, считают самыми сильными за всю историю наблюдений, огонь охватил более чем 13,75 тысячи гектаров, уничтожил дома голливудских звезд и унес жизни по меньшей мере 10 человек.