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Генштаб: На фронте с начала суток было 198 боев. Из них 61 – на Покровском направлении

Татьяна ОлейникПятница, 10 января 2025, 23:19
Генштаб: На фронте с начала суток было 198 боев. Из них 61 – на Покровском направлении
фото - генштаб всу

На фронте с начала суток состоялось 198 боевых столкновений, из них 61 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли 10 авиационных ударов, применив 18 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 576 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражали пять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица – все боестолкновения уже завершены.

На Купянском направлении враг одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

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На Северском направлении, в районе населенного пункта Белогоровка, противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 32 боестолкновения вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 22 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается. Противник совершил более 190 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
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