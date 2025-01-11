Беспилотники атаковали оккупированный Крым и Краснодарский край России – соцсети

По сообщениям пабликов и росСМИ, беспилотники и ракеты атаковали оккупированный Крым, а также Краснодарский край в России.

Детали: Крымский ветер, российские паблики, оперштаб Краснодарского края РФ, российская служба ВВС

Детали: В сообщениях, в частности, говорится, что происходит атака на Новороссийск (Краснодарского края РФ – ред.) с воздуха

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Кроме того, сообщается о беспилотниках и ракетах над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ (в Керченском проливе – ред.).

По данным пабликов, происходит боевая работа над акваторией Черного моря.

Вместе с тем, о беспилотниках сообщают жители Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой области. О якобы работе ПВО заявили и власти Анапы (центр Анапского городского округа Краснодарского края России – ред.).

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Как отмечает русская служба ВВС, Анапа и Новороссийск расположены в 40 километрах друг от друга. Новороссийск - главный российский торговый порт на Черном море, кроме того, туда передислоцировалась большая часть российского Черноморского флота.

В районе Анапы выходит в море газопровод "Турецкий поток".