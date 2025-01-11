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На Киевщине работала ПВО по вражеским беспилотникам

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 января 2025, 01:24
На Киевщине работала ПВО по вражеским беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 11 января в Киевской области работали силы ПВО по вражеским дронам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: На фоне угрозы вражеских беспилотников воздушную тревогу на Киевщине объявили накануне вечером в 23:14.

Воздушные силы в своих сообщениях о движении российских дронов сообщали и об угрозе для Киевщины.

Обновлено: В 2:20 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Киевская областьПВОбеспилотникивойна
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