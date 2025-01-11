Враг оккупировал Курахово – DeepState

В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Курахово".

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Детали: Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки Донецкой области.

Что предшествовало: Российское Министерство обороны утром 6 января заявило о захвате города Курахово Донецкой области, зато украинские защитники отчитывались о продолжении российских штурмов в городской застройке.

В ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов.

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Справка: Курахово расположено в западной части Донецкой области, на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра). В городе находится железнодорожная станция Роя. Через город пролегает автодорога национального значения Н15 (Запорожье – Донецк).