Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг оккупировал Курахово – DeepState

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 января 2025, 01:38
Враг оккупировал Курахово – DeepState
карта DeepState

В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Курахово".

Реклама:

Детали: Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки Донецкой области.

Что предшествовало: Российское Министерство обороны утром 6 января заявило о захвате города Курахово Донецкой области, зато украинские защитники отчитывались о продолжении российских штурмов в городской застройке.

В ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов.

РЕКЛАМА:

Справка: Курахово расположено в западной части Донецкой области, на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра). В городе находится железнодорожная станция Роя. Через город пролегает автодорога национального значения Н15 (Запорожье – Донецк).

Донецкая областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США приостанавливают программы въезда мигрантов, в том числе украинцев - СМИ
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Все новости...
Россияне обстреляли Никополь: двое раненых, повреждены три предприятия
Британия вслед за США ввела санкции против российского нефтяного рынка
Генштаб: На фронте с начала суток было 198 боев. Из них 61 – на Покровском направлении
Беспилотники атаковали оккупированный Крым и Краснодарский край России – соцсети
Последние новости
12:02
Военные смогут сохранять репродуктивные клетки безвозмездно – правительство приняло порядок
11:57
"Братислава не Москва" - Зеленский поддержал протесты в Словакии
11:40
"Подал заявление в полицию": преподаватель Карпенко-Карого отреагировал на обвинения в притязаниях
11:31
Банки готовятся продать до $3 миллиардов кредитов Х - Reuters
11:14
видеоПочти 100 тысяч человек вышли на протесты в Словакии
11:10
В Минздраве ответили на упреки в вероятной коррупции вокруг восстановления "Охматдета"
10:57
США приостанавливают программы въезда мигрантов, в том числе украинцев - СМИ
10:19
Из поврежденной 9-этажки на Киевщине спасли пять человек
09:55
Вучич: "Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей"
09:42
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: