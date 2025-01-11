Белый дом анонсировал внешнеполитическую речь Байдена

Президент США Джо Байден произнесет в понедельник внешнеполитическую речь в Госдепе.

Источник: сайт Белого дома

Дословно из сообщения Белого дома: "В понедельник, 13 января, президент Байден выступит с внешнеполитической речью в Государственном департаменте, посвященной работе его администрации, направленной на укрепление Америки и лидерства в мире".

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Детали: в Белом доме не раскрывают подробностей предстоящей речи Байдена.

Что предшествовало: Сообщалось, что до завершения своего президентского срока 20 января 2025 года Байден планирует произнести две большие речи, в которых подытожит свои более 50 лет карьеры на государственной службе.

По словам СМИ, первая речь Байдена будет посвящена внешней политике.

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В ней Байден может сосредоточиться на необходимости США поддерживать глобальные союзы, упомянув о расширении НАТО, развитии отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также военной и финансовой поддержке Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году.