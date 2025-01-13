Ультраправая немецкая партия "АдГ" на съезде отказалась осудить вторжение России в Украину

Члены Федерального исполнительного комитета «АдФ» стоят на сцене в Ризе, Саксония, 12 января 2025 года. Фото: Getty Images

Депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на партийном съезде в городе Риза 12 января отказались включить в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину.

Источник: DW

Детали: Сообщается, что депутат Бундестага Альбрехт Глазер предложил внести в манифест "АдГ" положение, которое бы осуждало агрессию РФ.

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Он раскритиковал тот факт, что в 85-страничном проекте программы партии "нет ни одного слова" критики нападения России на Украину. В предложенном им предложении было бы четко указано, что война РФ "пренебрегает многими нормами международного права войны по защите гражданского населения", и поэтому партия "осуждает поведение Путина".

Дословно: "Однако, 69% из примерно 600 делегатов партийного съезда проголосовали против этого предложения".

Детали: В утвержденном проекте предвыборной программы партии война в Украине упоминается лишь вскользь, без критики России. "Война в Украине расшатала европейский мирный порядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС", – отмечается в проекте документа.

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