Ультраправая немецкая партия "АдГ" на съезде отказалась осудить вторжение России в Украину
Депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на партийном съезде в городе Риза 12 января отказались включить в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину.
Источник: DW
Детали: Сообщается, что депутат Бундестага Альбрехт Глазер предложил внести в манифест "АдГ" положение, которое бы осуждало агрессию РФ.
Он раскритиковал тот факт, что в 85-страничном проекте программы партии "нет ни одного слова" критики нападения России на Украину. В предложенном им предложении было бы четко указано, что война РФ "пренебрегает многими нормами международного права войны по защите гражданского населения", и поэтому партия "осуждает поведение Путина".
Дословно: "Однако, 69% из примерно 600 делегатов партийного съезда проголосовали против этого предложения".
Детали: В утвержденном проекте предвыборной программы партии война в Украине упоминается лишь вскользь, без критики России. "Война в Украине расшатала европейский мирный порядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС", – отмечается в проекте документа.
Предыстория:
- Партия "Альтернатива для Германии" является одной из самых пророссийских в стране. На досрочных парламентских выборах 23 февраля ей прогнозируют второе место, однако она не имеет шансов войти в правительство, поскольку все другие партии отказываются сотрудничать с ней.
- В предвыборной программе "АдГ" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток".
- Партию открыто поддерживает американский миллиардер Илон Маск. В своих заявлениях Маск утверждает, что только она "может спасти Германию" и рекомендует своим подписчикам голосовать за "АдГ".
- Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.