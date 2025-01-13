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Ультраправая немецкая партия "АдГ" на съезде отказалась осудить вторжение России в Украину

Иван ДьяконовПонедельник, 13 января 2025, 02:05
Ультраправая немецкая партия АдГ на съезде отказалась осудить вторжение России в Украину
Члены Федерального исполнительного комитета «АдФ» стоят на сцене в Ризе, Саксония, 12 января 2025 года. Фото: Getty Images

Депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на партийном съезде в городе Риза 12 января отказались включить в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину.

Источник: DW

Детали: Сообщается, что депутат Бундестага Альбрехт Глазер предложил внести в манифест "АдГ" положение, которое бы осуждало агрессию РФ. 

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Он раскритиковал тот факт, что в 85-страничном проекте программы партии "нет ни одного слова" критики нападения России на Украину. В предложенном им предложении было бы четко указано, что война РФ "пренебрегает многими нормами международного права войны по защите гражданского населения", и поэтому партия "осуждает поведение Путина".

Дословно: "Однако, 69% из примерно 600 делегатов партийного съезда проголосовали против этого предложения".

Детали: В утвержденном проекте предвыборной программы партии война в Украине упоминается лишь вскользь, без критики России. "Война в Украине расшатала европейский мирный порядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС", – отмечается в проекте документа.

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Предыстория: 

  • Партия "Альтернатива для Германии" является одной из самых пророссийских в стране. На досрочных парламентских выборах 23 февраля ей прогнозируют второе место, однако она не имеет шансов войти в правительство, поскольку все другие партии отказываются сотрудничать с ней.
  • В предвыборной программе "АдГ" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток". 
  • Партию открыто поддерживает американский миллиардер Илон Маск. В своих заявлениях Маск утверждает, что только она "может спасти Германию" и рекомендует своим подписчикам голосовать за "АдГ".
  • Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

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